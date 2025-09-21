Demanda ISSSTE tramitar la credencial permanente

Llaman a los jubilados del el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a tramitar credenciales permanentes.

Durante años, los beneficiarios debían renovar su credencial cada dos años, pero con este nuevo esquema recibirán un documento definitivo que tendrá validez de por vida.

En Tamaulipas, el ISSSTE atiende a cerca de 44 mil jubilados y pensionados, quienes cuentan con acceso a servicios médicos y a 17 prestaciones directas.

“El llamado para que todos aquellos que no lo hayan hecho todavía que puedan venir aquí a las instalaciones de prestaciones de esta clínica y que puedan traer su documentación, que es muy sencillo, nosotros las tramitamos y en breve cuando las tengamos, se les hace llegar aquí, para que la puedan recoger acá también”, dijo Tomás Sánchez Lara subdelegado de prestaciones del ISSSTE en Tamaulipas.

Los requisitos son: dos fotografías tamaño infantil, concesión de pensión, comprobante de pago y también la credencial de elector.

Con este programa, el ISSSTE busca facilitar la vida de los jubilados y pensionados, eliminando la necesidad de trámites periódicos de dicha credencial.