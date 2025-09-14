Atestigua informes de presidentes municipales

El diputado presidente de la JUGOB, Humberto Prieto Herrera, continúa con su trabajo dentro y fuera del congreso, atendiendo la invitación a los informes de labores de las presidentas y presidentes municipales.

Durante la semana que concluye, asistió el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso libre y soberano de Tamaulipas, participando en los informes de las ciudades de Altamira, Mante, Nuevo Laredo y Tampico, siendo testigo de la rendición de cuentas del primer año de gestión y los avances en estos municipios.

El miércoles 10, acompañó al presidente Armando Martínez en Altamira, el jueves 11 a la presidenta de Mante, Patricia Chio, mientras que a la alcaldesa Carmen Lilia Cantúrosas de Nuevo Laredo el viernes 12, cerrando la semana en Tampico al lado de la presidenta municipal Mónica Villarreal el sábado 13 de septiembre.

Asimismo, el diputado presidente Humberto Prieto Herrera se encuentra al pendiente de la entrega de los informes del resto de los 43 municipios, donde se busca que cumplan con responsabilidad y transparencia a los ciudadanos, refrendando su compromiso de legislar y vigilar la gestión municipal.