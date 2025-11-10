Remueven el adoquín por errores en trabajos

Por segunda ocasión, y a pocas semanas de haber concluido los trabajos de remodelación, fue retirado el adoquín de gran parte de la calle Ocampo, en la zona centro de Reynosa, justo a la altura de las oficinas de Relaciones Exteriores.

Este hecho mantiene cerrada la vialidad en ambos sentidos, lo que ya ha empezado a causar molestia entre los habitantes de la ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por los trabajadores de la obra, el retiro del adoquín se debió a una tubería en mal estado que no fue reemplazada en su momento, situación que representa un gasto adicional.

Ante esto, ciudadanos consideran importante que exista una supervisión constante de las obras públicas que se realizan en la ciudad, ya que este tipo de errores u omisiones cuestan no solo al gobierno municipal, sino también a los contribuyentes.

“Pura gastadera, ya no saben cómo justificar tanto gasto. Creen que uno no se da cuenta. ¿Y de qué sirve? Mire cuánto tenía esto. Sí, muy bonito y todo, pero por debajo toda la tubería está podrida. Entonces, ¿cuál es el caso de que no duren las cosas?”, expresó Refugio Ramírez, residente de esta ciudad.

Al respecto, automovilistas opinaron: “No, pues mire, tenemos que rodear y no hay ni dónde estacionarse. Ya se tardaron mucho y nada que terminan”, señaló Luis Ángel Alvarado.



