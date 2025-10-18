Recibirá Parque Cultural Reynosa una rehabilitación total

La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas lanzó 22 licitaciones de proyectos que se realizarán en los próximos meses en todo el estado, entre los que se contemplan la rehabilitación de plazas públicas, estadios de futbol, mantenimiento de carreteras y la rehabilitación de la bandera monumental de Ciudad Victoria.

En Reynosa se realizará la rehabilitación del Centro de Arte y Cultura ubicado en el Parque Cultural Reynosa.

Para el Centro Cultural de Reynosa, se realizará la rehabilitación de camerinos, la rehabilitación de área de teatros, los espacios de butacas la zona de lobby, la zona del atrio, también las obras se realizarán en la zona de oficinas, galerísticas y taller de teatro, además del mantenimiento el aire acondicionado.

Bandera monumental

De acuerdo con datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, el proyecto de mayor impacto será el llamado; Construcción de Bandera Monumental y Trabajos Diversos del Cuartel Militar en Ciudad Victoria.

El proyecto de obra contempla triplicar el tamaño de la bandera actual, el cual incluye la construcción de una nueva asta, la rehabilitación de las escaleras que integran la primer parte del camino y la construcción de dos palapas de descanso, ademas de la rehabilitación del acceso principal del cuartel militar ubicado en esta ciudad.

La bandera monumental se encuentra actualmente en la parte más alta de la Sierra Madre Oriental, una vez finalizado el proyecto se contempla que el tamaño sea triplicado.

En el municipio de El Mante, se contempla rehabilitar el estadio Zaragoza en el que se contempla la instalación de una pista de tartán y el pintado del área deportiva.

Para el municipio de Miguel Alemán se realizará la rehabilitación del Centro Cívico, mientras que en Ciudad Victoria, se realizará la rehabilitación del colector sanitario en el cruce de la calle Carrera Torres y Eje Vial.

Una de las mayores acciones se realizarán en el municipio de Ciudad Madero en donde se contemplan cuatro paquetes de rehabilitación de pavimento hidráulicos, ademas de la rehabilitación del drenaje Emiliano Zapata y lineas de agua potable, drenaje sanitario en diversas zonas de este municipio.

En el municipio de Díaz Ordaz se contempla de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el Sector XV, Infonavit y San Miguel de este municipio.



