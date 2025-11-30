Fundación Olán Mendoza mejora escuelas públicas

Voluntarios de la Fundación Marcelo Olan Mendoza fortalecen la educación en Reynosa mediante la rehabilitación de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, entre ellas la primaria 20-30 de la colonia Longoria y la secundaria Felipe Gálvez y Fuentes. Los trabajos, realizados de manera voluntaria, buscan dignificar los espacios educativos más deteriorados y garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.

Además, la fundación anunció una rifa de un taxi y un vehículo para recaudar fondos destinados al pago de maestros y al mantenimiento de los planteles. De acuerdo con los integrantes del equipo, los trabajos de mejora en estas escuelas han sido posibles gracias al esfuerzo voluntario de todos los miembros de la fundación, quienes desde meses atrás han emprendido acciones para dignificar los espacios educativos más deteriorados. "Todos los compañeros participan de manera voluntaria, con ganas de sacar adelante a las escuelas. Este trabajo refrenda su vocación de servicio a la comunidad educativa de Reynosa y Tamaulipas", señaló Marcelo Olan.

¿Qué condiciones presentan las escuelas?

Respecto a la secundaria Felipe Gálvez y Fuentes, destacaron que el plantel presentaba un fuerte deterioro y requería atención urgente. "Es una escuela de muchos años, de aquí han salido grandes profesionistas que hoy sirven a nuestra comunidad. Necesita apoyo porque no hay recursos suficientes para cubrir gastos, incluso los pagos a maestros", detalló Mendoza.

¿Cómo se financiará la rehabilitación?

Ante esta situación, la fundación anunció la organización de una rifa que incluirá la donación de una concesión de taxi y un vehículo, con el objetivo de recaudar fondos destinados directamente al pago de docentes y al mantenimiento del plantel.