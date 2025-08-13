Frenan rehabilitación de canchas en la Ribereña

Las labores de rehabilitación de las canchas ubicadas en la Ribereña se encuentran nuevamente detenidas, luego de que, hace dos meses aproximadamente, se realizara una limpieza que incluyó el retiro de maleza y basura acumulada, trabajos que se extendieron por aproximadamente cinco días.

Pese a este avance inicial, el proyecto permanece sin novedades visibles: no se ha instalado la iluminación necesaria ni colocado las porterías faltantes para habilitar las áreas restantes. Estos elementos son indispensables para que el espacio recreativo pueda ser utilizado en su totalidad por los vecinos de la zona.

La iluminación, señalaron trabajadores que participaron en la limpieza, también sería fundamental para reducir el riesgo de encuentros con fauna nociva, como serpientes y arañas, cuya presencia fue confirmada durante las labores de despeje.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la obra vuelva a quedar inconclusa y el área se enmonte de nuevo por falta de uso, lo que representaría un retroceso en el avance logrado. Aunque aún es visible la presencia de basura en el lugar, el progreso alcanzado permitiría concluir la obra con acciones puntuales que beneficiarían a la comunidad, al ofrecer un espacio seguro y adecuado para el esparcimiento familiar.

Residuos que permanecen en el área, pese a la limpieza reciente.