Estímulos fiscales para pagar adeudo vehicular

A solo unas cuantas semanas de terminar este 2025, autoridades estatales llaman a los propietarios de unidades a regularizarse en sus pagos.

¿Qué beneficios ofrece el programa de regularización?

El Gobierno de Tamaulipas cuenta con un programa de beneficios fiscales dirigido a dueños de vehículos modelo 2011 al 2016 con adeudos vehiculares.

Como parte de este esquema, se otorga una reducción del 100 por ciento en multas y recargos, permitiendo a los contribuyentes ponerse al corriente mediante una tarifa única de 5 mil 990 pesos. Además, el programa contempla descuentos aplicables en trámites de baja extemporánea y compra venta de vehículos.

Detalles sobre la reducción de multas y recargos

Las autoridades estatales señalaron que estos apoyos estarán vigentes hasta el 31 diciembre de este año, por lo que exhortaron a la ciudadanía a aprovechar los estímulos dentro del plazo establecido.

Plazo para aprovechar los estímulos fiscales

Los interesados en aprovechar estos estímulos fiscales, pueden acudir a la oficina fiscal local, donde puede hacer el trámite. Con estos estímulos fiscales, se busca fortalecer la cultura de la regularización vehicular.