Alistan regreso a clases

Casi 100,000 estudiantes de nivel básico se encuentran listos para regresar a clases ante el próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026, lo mismo que personal docente, directivos, supervisores, jefes de Sector y elementos al servicio del CREDE Reynosa.

Así lo informa Alicia Pizaña Navarro, titular del Centro Regional de Educación en la ciudad al tiempo que añade que las instituciones educativas públicas están en condiciones de recibir a la población escolar.

Así, la algarabía de los educandos volverá a las escuelas y el deseo firme del aprendizaje entre ellos, también.

Por su parte docentes y directivos, así como supervisores ya celebran lo que es la primera reunión de Consejo Técnico del nuevo ciclo lectivo, con lo que se preparan para la impartición de la enseñanza al alumnado.

Pizarra Navarro estimó que el arranque del siguiente ciclo escolar, se realizará sin contratiempo alguno.

Por su parte las madres y padres de familia estarán dedicados a lleva a cabo los preparativos inherentes al inicio de las actividades educacionales, en las que sus hijos en edad escolar, serán parte importante.



