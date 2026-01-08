Comienza el regreso a clases... con maestros

Alrededor de 4 mil 831 docentes regresan hoy a las aulas en Reynosa, tras concluir el periodo vacacional decembrino de 2 semanas.

Desde este miércoles, los directores de los distintos planteles educativos comenzaron con el taller intensivo denominado "Ser y Hacer en Comunidad de Aprendizaje", como parte de la Nueva Escuela Mexicana establecida en el calendario oficial.

Posteriormente, hoy jueves 8 de enero y viernes 9 de enero, se llevará a cabo el taller intensivo dirigido al personal docente, con el objetivo de fortalecer estrategias pedagógicas, coordinar acciones para el desarrollo con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Alicia Isabel Pizaña Navarro, coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa informó lo anterior, señalando que los maestros de nivel básico en Reynosa regresan a las aulas para dar inicio a las actividades previas al arranque del ciclo escolar.

En Tamaulipas, la Secretaría de Educación en la entidad, informó que son cerca de 37 mil maestros los que se estarán capacitándose en estos talleres.

A nivel nacional, la SEP informó que estos talleres se dividen en dos cursos formativos, el primero con notas de acompañamiento al personal con funciones de dirección y el segundo la carpeta para la reflexión para documentar y analizar el quehacer docente.

Tras el disfrute de los días de asueto, los maestros vuelven a las aulas, aunque no a dar clases aún, pero sí a prepararse para dar continuidad al ciclo escolar.

Los estudiantes del nivel básico, continúan de vacaciones, disfrutando en casa o fuera de la ciudad, aunque ya falta poco para que vuelvan a las clases.

EN CIFRAS

Alrededor de 4 mil 831 aproximadamente docentes participarán en los talleres intensivos.

En Tamaulipas, cerca de 37 mil maestros de Tamaulipas que estarán capacitándose.

8 y 9 taller intensivo de personal docente

Los primeros fueron los directores con el taller intensivo desde este miércoles 7 de enero.