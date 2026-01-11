Reanuda actividad educativa la Universidad Tecnológica

Tras concluir el periodo vacacional de fin de año, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) se prepara para reactivar su vida académica a partir de este lunes 12 de enero, fecha en la que cerca de cuatro mil estudiantes volverán a las aulas.

Con el comienzo del cuatrimestre enero–abril 2026, la institución retomará las clases y actividades formativas en todos sus programas educativos, marcando el arranque de un nuevo ciclo de preparación profesional para su comunidad estudiantil.

Bajo la dirección del rector, Edgar Garza Hernández, la universidad informó que se encuentra en condiciones óptimas para recibir a los alumnos y dar continuidad a su modelo educativo, enfocado en la calidad académica y en la vinculación con el sector productivo de la región.

La UTTN refrendó su compromiso de seguir impulsando la formación integral de sus estudiantes y expresó sus mejores deseos para que este nuevo periodo escolar sea de crecimiento, aprendizaje y logros académicos.