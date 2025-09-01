Regreso a clases vacía las carteras

El regreso a clases representó un gasto fuerte para las familias de Reynosa, quienes aseguran que el desembolso por útiles, uniformes y zapatos supera por mucho las cifras oficiales que reporta la Procuraduría Federal del Consumidor.

Carolina Quiroz, madre de familia de la colonia Las Palmas, explicó que tan solo en la compra parcial de útiles escolares para su hija la semana pasada había gastado 510 pesos, pero aun este fin de semana buscaba materiales como fomi, correctores y artículos que no encontró en todos los establecimientos, por lo que el costo se elevó más.

"Hace falta mucho lo que es el fomi y correctores, faltan muchas cosas, no están todos surtidos al cien, más o menos más de mil, es lo que gasta más o menos, estuvimos ahorrando, comprando lo que más se pueda, buscando cuál está más barato, las cosas, más o menos son más de mil en una niña y hay familias que tienen tres o cuatro niños", dijo.

POR UN HIJO MÁS DE MIL PESOS

Cuando se tiene dos, tres o cuatro hijos, el monto para cubrir la lista de útiles escolares, va desde los 2 mill, a 3 mil pesos, incluso más.

"De útiles gasté mil pesos, pero me ahorré porque rescaté algunos cuadernos que todavía sirven, marcadores para el maestro que también los piden, borradores, hojas de máquina, sacapuntas, pegamento, papel bond, cartulina y más", dijo Ana Solano, madre de familia. Sin contar además de zapatos y tenis que costaron 229 pesos y económicos, la mochila 450 en internet.

Profeco a nivel nacional, que en su monitoreo de 689 productos detectó precios más bajos en listas sugeridas de útiles básicos.

Según la dependencia federal, el gasto promedio en primero y segundo de primaria ronda los 305 pesos, con precios mínimos de 203 y máximos de 418 pesos, para tercer grado, el promedio es de 333 pesos, para cuarto a sexto, 354 pesos y en secundaria, el gasto estimado alcanza los 436 pesos por lista de útiles escolares.

Aunque las cifras oficiales muestran costos mucho menores, las madres de familia aseguran que al considerar la lista completa solicitada por las escuelas, así como uniformes, zapatos y mochilas, el gasto real rebasa fácilmente los mil pesos por cada hijo, pero hay familias que tienen 2, 3 y hasta 4 o 5 hijos.

