Buscan uniformes económicos

Ante el próximo regreso a clases, padres y madres de familia en Reynosa, realizan la búsqueda de uniformes escolares, con las tres B buenos, bonitos y baratos.

Las madres y padres de familia seleccionan los que sean de buena calidad para resistir el uso diario de niñas, niños y adolescentes durante el ciclo escolar que se viene.

El incremento en los precios de la ropa escolar ha motivado a muchas familias a recorrer mercados, tianguis y centros comerciales en busca de las mejores ofertas, comparando costos y calidad de las telas.

"En mi caso busco que duren para poder comprar, porque yo tengo tres niños, es un gasto grande, entonces lo mejor es que sean de buena tela, que aguanten", expresó Andrea Ramírez, madre de familia.

Señaló que, aunque encuentra opciones accesibles, no siempre cumplen con la resistencia que requieren, sobre todo porque los menores luego juegan en el piso o fútbol, lo que daña rápido la tela.

"Aunque representen un gasto mayor en un inicio, pero que puedan ser utilizados durante todo el ciclo escolar sin necesidad de reponerlos a mitad del año, aunque a veces es muy difícil lograrlo", expresó.

Se busca desde pantalones, camisas, blusas, calcetas o en su caso algunas madres de familia compran las telas y mandan a hacer los uniformes.



