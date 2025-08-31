Esperan ventas por 844 mdp

Una derrama económica estimada en los 844 millones de pesos generarán en esta ocasión las compras con motivo del regreso a clases en Reynosa.

"Precisamente en estos momentos estamos llevando a cabo con la participación de 35 proveedores, el tradicional evento denominado Feria de Regreso a Clases en el auditorio municipal, donde se ofrecen artículos escolares hasta con descuentos de un 40 y 50% de descuento en sus precios", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO local.

Gran número de padres y madres de familia han estado visitando los módulos de venta instalados en ese lugar. Fue el pasado viernes cuando se llevó a cabo la inauguración de la actividad que concluirá mañana domingo a las 18:00 Horas, agregó.

Añadió el dirigente del comercio establecido que la Feria de Regreso a Clases no sólo impulsa nuestra economía, sino que también constituye un acto de corresponsabilidad con las familias. Este esfuerzo colaborativo de PROFECO y las Cámaras de Comercio, se está replicando a nivel nacional, beneficiando con ello a miles de estudiantes y padres de familia.

Con este tipo de eventos se promueve no solo el acceso a productos escolares de calidad y con precios justos, sino además la unidad entre sociedad, gobierno y sector productivo para e enfrentar juntos los retos económicos de la temporada.

Todavía mañana domingo se espera buen movimiento comercial en la venta de artículos de papelería, calzado, uniformes y otras cosas más que requerirán los alumnos en su regreso a clase, puntualizó el dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad.