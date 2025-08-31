Esperan ventas por 844 mdp

Esperan ventas por 844 mdpTienen la confianza de lograr buenos niveles de venta durante esta temporada
Una derrama económica estimada en los 844 millones de pesos generarán en esta ocasión las compras con motivo del regreso a clases en Reynosa.
"Precisamente en estos momentos estamos llevando a cabo con la participación de 35 proveedores, el tradicional evento denominado Feria de Regreso a Clases en el auditorio municipal, donde se ofrecen artículos escolares hasta con descuentos de un 40 y 50% de descuento en sus precios", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO local.
Gran número de padres y madres de familia han estado visitando los módulos de venta instalados en ese lugar. Fue el pasado viernes cuando se llevó a cabo la inauguración de la actividad que concluirá mañana domingo a las 18:00 Horas, agregó.
Añadió el dirigente del comercio establecido que la Feria de Regreso a Clases no sólo impulsa nuestra economía, sino que también constituye un acto de corresponsabilidad con las familias. Este esfuerzo colaborativo de PROFECO y las Cámaras de Comercio, se está replicando a nivel nacional, beneficiando con ello a miles de estudiantes y padres de familia.
Con este tipo de eventos se promueve no solo el acceso a productos escolares de calidad y con precios justos, sino además la unidad entre sociedad, gobierno y sector productivo para e enfrentar juntos los retos económicos de la temporada.
Todavía mañana domingo se espera buen movimiento comercial en la venta de artículos de papelería, calzado, uniformes y otras cosas más que requerirán los alumnos en su regreso a clase, puntualizó el dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad.