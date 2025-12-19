Reynosa

Empiezan vacaciones en escuelas de nivel básico

El período de descanso iniciará a partir del 22 de diciembre y el regreso a clases será el lunes 12 de enero del 2026
  • Por: Rubén Hernández
  • 19 / Diciembre / 2025 -
Casi 100,000 estudiantes de nivel básico de Reynosa se aprestan para salir de vacaciones. Mañana es ultimo día de clases.

Casi 100,000 estudiantes de nivel básico en Reynosa se aprestan para empezar sus vacaciones decembrinas, de fin de año y de inicio del 2026.

Hoy viernes será el último día de clases y de acuerdo con el calendario escolar vigente, el período de descanso iniciará a partir del 22 de diciembre y el regreso a clases será el lunes 12 de enero del 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones decembrinas en Reynosa?

Pero para el personal docente, deberán re incorporarse a sus labores cotidianas el 7 de enero del año entrante, pues tendrán actividades previas, dijo Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE (Centro Regional de Educación Regional) en Reynosa.

Las clases por tanto, continuaron este jueves y seguirán mañana viernes, de acuerdo a lo que señala el ciclo escolar 2025-2026.

Detalles sobre el regreso a clases en Reynosa

Así, estudiantes de escuelas pre primarias, primarias y secundarias, saldrán a disfrutar de sus vacaciones para retornar a las aulas hasta el próximo 12 de enero.

Es merecido descanso tanto para la población escolar así como para profesores, directores, supervisores, jefes de sector, personal administrativo, de intendencia y también para nosotros que laboramos en esta oficina, apuntó la Pizaña Navarro.

