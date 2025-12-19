Empiezan vacaciones en escuelas de nivel básico

Casi 100,000 estudiantes de nivel básico en Reynosa se aprestan para empezar sus vacaciones decembrinas, de fin de año y de inicio del 2026.

Hoy viernes será el último día de clases y de acuerdo con el calendario escolar vigente, el período de descanso iniciará a partir del 22 de diciembre y el regreso a clases será el lunes 12 de enero del 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones decembrinas en Reynosa?

Pero para el personal docente, deberán re incorporarse a sus labores cotidianas el 7 de enero del año entrante, pues tendrán actividades previas, dijo Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE (Centro Regional de Educación Regional) en Reynosa.

Las clases por tanto, continuaron este jueves y seguirán mañana viernes, de acuerdo a lo que señala el ciclo escolar 2025-2026.

Detalles sobre el regreso a clases en Reynosa

Así, estudiantes de escuelas pre primarias, primarias y secundarias, saldrán a disfrutar de sus vacaciones para retornar a las aulas hasta el próximo 12 de enero.

Es merecido descanso tanto para la población escolar así como para profesores, directores, supervisores, jefes de sector, personal administrativo, de intendencia y también para nosotros que laboramos en esta oficina, apuntó la Pizaña Navarro.