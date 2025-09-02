Arriban cientos de alumnos al CETIS

Con el regreso a las aulas, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71 dio inicio formal al ciclo escolar, recibiendo a cientos de estudiantes que se preparan para continuar su formación académica en nivel medio superior.

Directivos, docentes y personal administrativo dieron la bienvenida a la comunidad estudiantil, destacando la importancia de aprovechar esta nueva etapa para fortalecer el aprendizaje, la disciplina y los valores que distinguen a la institución.

Durante el arranque, se recordó a las y los jóvenes la relevancia de mantener el compromiso con sus estudios, pues de su preparación depende no solo su futuro profesional, sino también el desarrollo de la sociedad.

El CETIS 71 es reconocido como una de las instituciones con mayor matrícula, ofreciendo programas de educación tecnológica que permiten a los estudiantes adquirir competencias tanto para la vida laboral con la educación Dual y para continuar sus estudios en nivel superior.

La apertura del ciclo escolar estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo.