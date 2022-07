Terminan vacaciones; reanudan labores el lunes

Las vacaciones de verano iniciaron el pasado 18 de julio, y como parte de bonos, el cabildo destinó cerca de 13 millones de pesos para ser repartidos.

El fin de las vacaciones será evidente también en las oficinas estatales y federales, cuyas labores deben retomarse con normalidad, así como en el módulo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

CITAS

En este último inmueble se retoman las 130 atenciones al día "Son con cita, las personas que necesiten renovar o tramitar por primera vez su pasaporte deben tener una cita que se obtiene marcando al teléfono 55 893 84827; no hay ningún costo ni se cobra por asesorías, lo que se paga son los impuestos municipales y la cuota federal por el trámite, dependiendo la duración de un año, tres, seis o 10", indicó Salvador Estrada, titular del inmueble.

La oficina de pasaportes de Reynosa recibe a personas de diversas ciudades de la franja fronteriza, por lo que los tiempos de espera pueden prolongarse en más de un mes para una cita.

La insistencia de Estrada por hacer cita a través de las líneas telefónicas es para evitar fraudes "Desgraciadamente, en internet hay muchas páginas que ofrecen sacar supuestas citas a un costo más económico, o incluso en fin de semana; muchas personas caen, y llegan al módulo con impresiones o códigos que les dan, pero son completamente falsos. No podemos nosotros atender a nadie que no venga marcado en el sistema federal; no hay manera de modificarlo", agregó el funcionario.

Con el fin de las vacaciones para empleados de gobierno se concluye la primera parte del verano, ya que el periodo inhábil para estudiantes es hasta finales de agosto.

Al terminar las vacaciones, las puertas de presidencia ya no estarán restringidas; los ciudadanos podrán pasar habitualmente.