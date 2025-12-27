Regresa lirio acuático por abandono oficial

La presencia del lirio acuático ha vuelto a las calicheras de la colonia Balcones de Alcalá, generando preocupación entre los habitantes y especialistas en medio ambiente, quienes advierten que esta maleza puede provocar daños irreversibles en los ecosistemas acuáticos de la zona.

El lirio acuático es una especie invasora que, al crecer de manera descontrolada, bloquea la luz solar y reduce el nivel de oxígeno en el agua. Esto ha ocasionado la muerte de peces, tortugas y otras especies que habitan las calicheras, afectando directamente la biodiversidad local.

En 2022 se retiró esta especie de varios cuerpos de agua de la ciudad, incluyendo drenes, calicheras y lagunas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la maleza ha reaparecido, y ahora se puede observar nuevamente en distintos drenes y canales incluyendo la Laguna La Escondida.

Los residentes cercanos a las calicheras expresan su frustración ante la falta de acción de las autoridades. Rodolfo Rea Cavazos, habitante de la zona, comentó, "Se realizaron los reportes correspondientes a las autoridades cuando apenas empezaba a brotar el lirio; ahorita ya cubrió toda la calichera, esta y la otra también, y no han hecho nada. Ya el agua huele mal y es un criadero de mosquitos. Ojalá que, ahora que ven la magnitud del problema, intenten solucionarlo porque los afectados somos todos los que vivimos alrededor."

Además del mal olor, la acumulación del lirio acuático dificulta la circulación de agua, aumentando la proliferación de mosquitos y representando un riesgo sanitario para quienes viven cerca de los cuerpos de agua afectados.

Expertos en ecología urbana señalan que la falta de control de especies invasoras como el lirio acuático no solo afecta la fauna y flora locales, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en la calidad del agua y en la salud pública. La prevención y el manejo oportuno de estas especies son fundamentales para proteger los ecosistemas de la ciudad.

Vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales para implementar un plan de acción que incluya la limpieza periódica de calicheras, el monitoreo constante de especies invasoras y campañas de concienciación sobre el cuidado del agua. Mientras tanto, los residentes de Balcones de Alcalá deberán convivir con las consecuencias del descuido ambiental.

Las tortugas, una especie en riesgo de extinción en dicho cuerpo de agua.