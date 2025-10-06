Anuncian brigada para los registros extemporáneos

Anuncian brigada para registros extemporáneos así como para transformación de actas de inscripción a actas de nacimiento los días 7 y 8 de octubre, para lo cual se instalará una carpa frente a la Oficina Fiscal del Estado donde se atenderá a las y los interesados.

"Ya tenemos todo listo e invitamos a la gente que sea apta para registro de extemporáneos para que acuda a la explanada de la Fiscal del Estado de Reynosa donde se instalarán carpas para atender a los interesados en horario de 8:00 a 16:00 Horas", dijo Oscar Federico de la Garza García, titular Segundo de la Oficialía del Registro Civil.

De igual manera ahí mismo se certificarán CURPs y actas de nacimiento.

Al lugar deberán acudir tanto menores o adultos que en su momento no hayan sido registrados y no tengan acta de nacimiento.

"En el caso de los menores, deberán acudir los padres, con acta de nacimiento de ambos así como de hermanos lo mismo que deberán llevar dos testigos", indicó el funcionario.

En cuanto a las constancias de actas de nacimiento, aquí se les entregaran sin costo alguno.

De igual forma, se recibirán a personas para transformación que no tengan actas de nacimiento sino de inscripción, ya sea de acta de nacimiento del extranjero o acta de inscripción por medio de juicio. Aquí se transformarán en acta de nacimiento para que la gente ya tenga su CURP debidamente certificado.



