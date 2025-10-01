Arrancará el Registro Extemporáneo el día 7

La coordinación General del Registro Civil del Gobierno del Estado llevará a cabo una Brigada de Registro Extemporáneo en Reynosa los días 7 y 8 de octubre, con el objetivo de acercar a la población servicios que permiten garantizar el derecho a la identidad. La jornada se realizará en la explanada de la Oficina Fiscal en un horario de 10:00 a 16:00 horas, ubicada en calle Progreso esquina calle Río Sabinas y Río Pánuco en la colonia Longoria.

Óscar Federico de la Garza García, oficial segundo del Registro Civil en Reynosa, comentó que la brigada atenderá a personas mayores de 7 y 14 años que no fueron registradas en su momento y que requieren obtener su acta de nacimiento y mayores de 60 años de edad, donde el trámite será completamente gratuito.

"El, trámite es gratuito, son personas que no fueron registradas en su momento, que no tienen un registro, el gobierno del estado está haciendo estas brigadas para ayudar a la población a que tenga su registro de nacimiento y ya esté bien toda su documentación en forma", dijo.

Los requisitos incluyen acudir con dos testigos con identificación oficial vigente, preferentemente familiares, además de presentar documentos que ayuden a comprobar la identidad del solicitante, como actas de nacimiento de padres o hermanos, acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos o actas de defunción de padres y en el caso de menores de edad, deberán presentarse ambos padres junto al menor.

"Depende de cada caso, toda la documentación que pueda recabar para comprobar el registro extemporáneo de las personas, los testigos deben tener identificación oficial vigente, que sea preferentemente familiares y que coincidan más o menos con la edad de la persona registrada, si son menores de edad, tienen que venir el menor y los dos padres a llenar la solicitud aquí y se les va a hacer la testimonial y se le va a recabar los documentos, y una vez entregada la documentación, se va a revisar y en su caso se resolverá, aprobando la el registro", expresó.

TRÁMITES DEL CURP, CERTIFICACIÓN DE ACTAS Y DE EXTRANJERÍA

Además del registro extemporáneo, durante la brigada se ofrecerán servicios de certificación de actas de nacimiento del estado y trámites de CURP, así como también se realizarán transformaciones de actas de extranjería e inscripción, que tendrán un costo de 114 pesos y en caso de requerir correcciones, el monto total asciende a 454 pesos.

Con esta brigada se busca evitar traslados a la Capital del estado y facilitar la regularización de documentos.

"La invitación para que los ciudadanos aprovechen, es muy común, adultos mayores sobre todo que nunca se registraron, que nacieron en otras entidades y se vinieron de jóvenes y nunca se registraron", concluyó.



