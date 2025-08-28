Piden a mujeres de 60 y 64 años tramitar Pensión del Bienestar

Autoridades de Bienestar Federal hacen llamado a registrarse al programa "Pensión Mujeres Bienestar", enfocado a mujeres de 60 y 64 años.

Solamente quedan tres días para que concluya el plazo para hacer el trámite, y las féminas interesadas deben llevar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de teléfono.

El 30 de agosto es el plazo para registrarse en el centro de convenciones del Parque Cultural, donde están las oficinas de la dependencia federal.

Los jueves atenderán a mujeres cuyos apellidos inicien con N, Ñ, O, P, Q o R, los días 7, 14, 21 y 28; los viernes se recibirá a quienes tengan apellidos que comienzan con S, T, U, V, W, X, Y o Z, los días 1, 8, 15, 22 y 29; y los sábados se abre la atención para todas las letras, en las fechas 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto.

El Gobierno federal busca apoyar a las mujeres que actualmente no forman parte de otros esquemas federales de apoyo, por el rango de edad.