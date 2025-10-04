Con largas filas y esperas acaba registro al programa

Con largas filas y esperas de hasta varias horas, concluyó el jueves el proceso de registro para el programa 'Vivienda para el Bienestar', por la Comisión Nacional de Vivienda y coordinado en el estado por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo.

Ciudadanos acudieron desde temprana hora para asegurar la entrega de documentación antes del cierre de la convocatoria, en el Centro de Convenciones del Parque Cultural Reynosa.

El programa está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad, particularmente.

aquellas que enfrentan condiciones de marginación o que no cuentan con acceso a seguridad social, con el propósito de que puedan obtener un hogar digno.

"Yo llegué a las 10:00 de la mañana y salí a las 4:00 de la tarde, fue mucho tiempo el que pasé esperando mi turno, pero logramos entregar nuestros documentos y ahora esperar en caso de que salgamos seleccionados", dijo Alfonso Ramírez.

A las personas que lograron registrarse en el tiempo, se les informó que ahora deberán esperar de 20 a 30 días, para la publicación de la lista.

En el último día se incrementó el número de ciudadanos que acudieron como siempre a último minuto para tratar de hacer el trámite.