Exhortan a formar mesas de las Madres de Familia

Su presencia fomentará el desarrollo de los planteles educativos, señala la SET
  • Por: Nubia Rivera
  • 11 / Septiembre / 2025 -
Educación de Tamaulipas convoca a integrar asociaciones de madres, padres y tutores en escuelas de nivel básico.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Dirección de Participación Social y el Departamento de Vinculación con Asociaciones, llama a la conformación y registro de las Asociaciones de Madres, Padres de Familia o Tutores en escuelas públicas y privadas de educación básica.

El periodo para la constitución de las mesas directivas será del 1 de septiembre al 13 de octubre, con la finalidad de fomentar la participación social y fortalecer el desarrollo de los planteles educativos.

Entre sus objetivos se encuentra: dar seguimiento permanente a las funciones y atribuciones de las mesas directivas, difundir la normatividad que regula su organización y funcionamiento y vigilar la rendición de cuentas de los estados financieros de las asociaciones.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas asociaciones son una instancia fundamental de atención y mejora en las escuelas, pues contribuyen a propiciar la mediación y conciliación entre padres de familia y autoridades escolares.

El propósito central de la estrategia es promover la participación social a través de capacitación, asesoría, seguimiento y apoyo a las mesas directivas.

Para conocer el procedimiento de registro, se pueden llamar a los teléfonos 8343189101, extensiones 56202 y 56209.

