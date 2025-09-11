Exhortan a formar mesas de las Madres de Familia

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Dirección de Participación Social y el Departamento de Vinculación con Asociaciones, llama a la conformación y registro de las Asociaciones de Madres, Padres de Familia o Tutores en escuelas públicas y privadas de educación básica.

El periodo para la constitución de las mesas directivas será del 1 de septiembre al 13 de octubre, con la finalidad de fomentar la participación social y fortalecer el desarrollo de los planteles educativos.

Entre sus objetivos se encuentra: dar seguimiento permanente a las funciones y atribuciones de las mesas directivas, difundir la normatividad que regula su organización y funcionamiento y vigilar la rendición de cuentas de los estados financieros de las asociaciones.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas asociaciones son una instancia fundamental de atención y mejora en las escuelas, pues contribuyen a propiciar la mediación y conciliación entre padres de familia y autoridades escolares.

El propósito central de la estrategia es promover la participación social a través de capacitación, asesoría, seguimiento y apoyo a las mesas directivas.