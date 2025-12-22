Trabaja durante vacaciones Oficialía del Registro Civil

La Oficialía Primera del Registro Civil en Reynosa, mantendrá atención al público durante el periodo vacacional decembrino, con el objetivo de no suspender los servicios a la ciudadanía que requiere realizar trámites oficiales.

Eduardo Herrera Villarreal, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil en Reynosa, informó que la dependencia únicamente permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero, correspondientes a los días oficiales de descanso.

El resto de los días se trabajará con horario especial de 9:00 a 14:00 horas, esquema que se mantendrá vigente hasta el 5 de enero, permitiendo a la población realizar trámites como registros, actas, entre otros trámites.

Esta medida busca facilitar la atención a las familias durante las vacaciones, periodo en el que ciudadanos acuden a tramitar documentos oficiales, especialmente por viajes, inscripciones y gestiones personales.

Invitó a la ciudadanía a acudir dentro del horario establecido y a tomar en cuenta los días de cierre, para evitar contratiempos en la realización de sus trámites.

La Oficialía Primera del Registro Civil, se encuentra ubicada en la colonia San Ricardo, en la calle 5 de Febrero.







