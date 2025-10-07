Van por personas que no tienen acta de nacimiento

Pese a que hay más información y tecnología, existen personas que nunca han sido registradas oficialmente, y por lo tanto carecen de acta de nacimiento, un documento que es básico para la identidad, educación y hasta becas federales. Esta situación es más común de lo que se piensa, especialmente entre adultos mayores que nacieron en comunidades rurales o en otras entidades del país y que nunca realizaron su trámite.

"Es muy común, adultos mayores sobre todo que nunca se registraron, que nacieron en otras entidades y se vinieron de jóvenes y nunca se registraron, es muy común y también con los menores de edad, personas que sus papás no los registraron antes de los siete años", dijo Óscar Federico de la Garza García, oficial segundo del Registro Civil en Reynosa

Las causas más frecuentes por las que niños y adultos no cuentan con registro civil son, la lejanía de los centros poblacionales, la falta de recursos o la desintegración familiar.

"Muchas veces porque nacieron en localidades que no están cerca de los centros de población, desgraciadamente los padres tienen problemas y no registran a sus hijos".

REGISTRAR ANTES DE LOS 7

Explicó que, si los niños cumplen siete años, ya no se puede hacer un registro normal, tiene que ser un registro extemporáneo y es más trámite.

"También por eso le pedimos a la población que registren a sus niños en cuanto en lo más pronto posible para evitar este tipo de situaciones, de dejarlos sin inscripción, para que tengan derecho a su identidad", expresó.

BRIGADA 7 Y 8 DE OCTUBRE

Para atender este rezago, el Registro Civil del Estado, llevará a cabo una Brigada de Registros Extemporáneos los días 7 y 8 de octubre, en la explanada de la Oficina Fiscal del Estado, en Reynosa, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los registros extemporáneos están dirigidos a menores de edad de 7 a 14 años y adultos mayores de 60 años de edad.