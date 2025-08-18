Canalizan a estudiantes a las becas de Bienestar

Los alumnos de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (Cobat) son registrados por el plantel para ser canalizados hacia la Beca Benito Juárez, apoyo económico que gestiona la dependencia federal de Bienestar y que permite a los jóvenes continuar con sus estudios.

La directora del plantel, Alejandra Soldevilla, explicó que este registro se realiza al inicio de cada semestre y que es la única intervención de la institución en el trámite. "La tarea de nosotros es solamente registrarlos, ya la dependencia se encarga de todo lo demás, como programar la entrega de las tarjetas para que los alumnos reciban el apoyo", afirmó.

El procedimiento contempla que el Cobat concentre la información de los estudiantes y posteriormente la envíe a la dependencia federal. Esta última establece un calendario de entrega y notifica a la escuela, que a su vez avisa a los alumnos sobre la fecha, el lugar y los requisitos a presentar. "Nosotros únicamente avisamos a los alumnos de cuándo y dónde acudir; la entrega de las tarjetas es totalmente independiente", puntualizó Soldevilla.

Entre los documentos solicitados por la dependencia se encuentran CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación del padre o tutor y constancia de estudios.

De esta manera, el Cobat canaliza a los estudiantes para que accedan al beneficio federal, que les brinda un respaldo económico en su formación académica.