Exhortan a los jóvenes cumplir servicio militar

La Secretaría de la Defensa Nacional hace un llamado a los jóvenes mexicanos de la clase 2007 y a los remisos para participar en el registro al Servicio Militar Nacional.

Los interesados deberán acudir a la oficina correspondiente a su domicilio y presentar los documentos requeridos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y fotografías recientes, con el fin de realizar el trámite dentro del plazo establecido.

De acuerdo con la dependencia federal, el proceso de registro permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 15 de octubre, en las Juntas Municipales de Reclutamiento, así como en los Consulados de México en el extranjero.

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional representa una oportunidad para los jóvenes de contribuir activamente al desarrollo del país y fortalecer su sentido de pertenencia y compromiso.

La SEDENA informó que, en caso de dudas sobre el proceso de validación del registro, los ciudadanos pueden comunicarse al número telefónico 5555805237 de la Dirección General del Servicio Militar Nacional o acudir a las oficinas de reclutamiento adscritas a las 48 Zonas Militares del país.