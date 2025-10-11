Asume nuevo mando del Regimiento de Caballería

Marco Antonio de la Fuente Barragán, es el nuevo mando del 19º Regimiento de Caballería Motorizado, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En una ceremonia solemne, se llevó a cabo la toma de protesta de bandera del Coronel de Caballería, donde se destacó que están comprometidos a redoblar esfuerzos, actuar dentro del marco de la ley y en apego a los derechos humanos.

Guillermo Arrellano, comandante de la octava zona militar encabezó el evento.

Durante el acto protocolario, se rindieron los honores correspondientes a la bandera, símbolo del compromiso de lealtad, disciplina y servicio que distingue al Ejército Mexicano.

"Reconocemos que con su basta experiencia y sabiduría, conocimientos y don de mando, llevará a esta unidad a continuar obteniendo grandes logros en beneficio de la misma y de la sociedad reynosense", dijo Alejandro Reyes Flores, sub teniente de caballería al dar a conocer la orden extraordinaria.

Instituciones como la Mesa de Seguridad y Justicia, expresaron su reconocimiento al Ejército Mexicano por su labor constante en favor de la seguridad.

Confían en que la llegada del nuevo coronel de la SEDENA, sea en favor de la seguridad y tranquilidad de las familias.

El evento se realizó en las instalaciones de la Octava Zona Militar, a donde asistieron autoridades, así como diversas agrupaciones enfocadas al tema de la seguridad.



