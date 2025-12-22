Regalos navideños al alcance de todos

Decenas de familias acudieron durante el fin de semana a los distintos tianguis de la ciudad de Reynosa con el propósito de adquirir regalos navideños a precios más accesibles, ante el incremento de gastos característico de la temporada decembrina. Estos mercados ambulantes se han convertido en una alternativa recurrente para quienes buscan economizar sin dejar de cumplir con las tradiciones de la Nochebuena.

En esta ciudad fronteriza, los tianguis se encuentran distribuidos en diversos sectores y ofrecen una amplia variedad de productos, que van desde ropa, calzado y juguetes, hasta artículos para el hogar, muchos de ellos de procedencia americana. Esta diversidad, sumada a los costos más bajos en comparación con tiendas departamentales, atrae a familias con presupuestos limitados y a compradores que buscan opciones distintas.

Para los comerciantes, el periodo previo a Navidad representa una de las etapas más importantes del año en términos de ventas. Evangelina López, vendedora del tianguis del Riel, destacó que la afluencia de clientes ha sido constante en los últimos días. Señaló que desde el jueves han participado en distintos puntos de venta y que los resultados han sido favorables, calificando la temporada actual como una de las mejores en años recientes.

Los visitantes, por su parte, resaltan la posibilidad de encontrar productos únicos y de buena calidad. Sanjuanita Reyes, una de las compradoras, explicó que muchas personas prefieren los tianguis porque ofrecen artículos que no siempre están disponibles en comercios formales. Además, mencionó que la ropa de segunda mano suele encontrarse en mejores condiciones que algunas prendas nuevas de tiendas comerciales, y que también es posible adquirir productos nuevos a precios razonables.

Ante este panorama, los tianguis continúan consolidándose como una opción económica y funcional para las familias reynosenses durante la temporada navideña, al mismo tiempo que representan una fuente importante de ingresos para cientos de comerciantes locales.



