´Regalan sonrisas´ en La Retama

La asociación civil Regalando Sonrisas, encabezada por José Luis Jiménez, llevó a cabo un evento comunitario en el sector de La Retama, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, donde se logró beneficiar a más de 270 niñas y niños.

La actividad se realizó alrededor de las 12:00 del mediodía y tuvo como objetivo principal llevar alegría a la niñez, además de reforzar la importancia de los valores familiares y la protección de los menores, especialmente aquellos menores de 10 años, considerados uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

José Luis Jiménez destacó que la fundación fue creada especialmente para apoyar a los niños y que este tipo de acciones buscan no solo regalar momentos de felicidad, sino también concientizar a los padres de familia sobre la importancia de inculcar valores, amor y acompañamiento dentro del núcleo familiar.

"Queremos que los niños la pasen bien, no solo hoy, sino también en fechas importantes como el Día de Reyes. Es fundamental proteger a la niñez y fortalecer los valores que poco a poco se han ido perdiendo", señaló.

El presidente de la asociación agradeció a los ciudadanos, empresarios y comercios que se sumaron a esta causa mediante la donación de juguetes, cobijas, bolsas de dulces y otros apoyos.

Finalmente, José Luis Jiménez informó que la asociación ya se prepara para una actividad similar con motivo del Día de Reyes, para la cual invita a la ciudadanía en general a sumarse con donaciones de juguetes, roscas de reyes o bolsas de dulces. Los apoyos pueden llevarse al Hotel Astromundo, ubicado en calle Juárez número 75, zona centro.

También adelantó que se contempla realizar una caravana el próximo 4 de enero, reiterando que cualquier aportación, por pequeña que sea, contribuye a seguir regalando sonrisas a la infancia reynosense.

Niños y niñas del ejido la Retama pudieron disfrutar de una divertida tarde llena de sorpresas.