Avala Congreso minuta en materia de extorsión

El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, encabezó la sesión del Pleno del Congreso del Estado, donde los diputados aprobaron las Minutas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnadas por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.

Este miércoles 24 de septiembre se aprobó la Minuta que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, con el objetivo de fortalecer el control parlamentario sobre las instituciones de seguridad pública. Se faculta al Senado de la República y, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para ratificar los nombramientos realizados por la persona titular de la Presidencia de la República de mandos superiores de la Guardia Nacional.

Además, se recibió y aprobó la modificación del inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, para facultar de manera expresa al Congreso de la Unión a legislar en materia de extorsión. Esta reforma permitirá la expedición de una Ley General contra la Extorsión, lo que conlleva beneficios relevantes: homologar la tipificación del delito en todo el país, mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales, incrementar la eficacia en la persecución de este delito, especialmente cuando está vinculado a la delincuencia organizada, y brindar mayor certeza jurídica a las víctimas mediante procesos unificados y actualizados.