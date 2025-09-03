Celebrarán los 100 años de escuela Lauro Aguirre

En el marco del inicio de clases de la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la colonia Bellavista, se dieron a conocer una serie de actividades a realizar con motivo del 100 aniversario de la fundación del plantel.

“Algunos de los principales eventos a realizar son un encuentro con directivos y docentes que han laborado a lo largo de las últimas décadas en esta escuela. Hay quienes ya están jubilados y otros siguen en activo en otras escuelas”, dijo Juan Enrique Hernández Sandoval, director del lugar.

Otra de las actividades es un evento con todos los ex alumnos entre los que se encuentran grandes profesionistas desde médicos, ingenieros, arquitectos, carpinteros, mecánicos, entre otros más.

“Queremos con ambas acciones para las cuales aún no tenemos fecha para efectuarlas, pero ya estamos trabajando en ello, reencontrarnos con todos aquellos que sea posible reunir para recordar los momentos en que estuvieron dirigiendo la escuela o estuvieron recibiendo clases aquí”, agregó.