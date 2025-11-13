Reemplazan conos viales con ...¡llantas usadas!





Reemplazan conos viales y postes delimitadores con neumáticos usados y la ya habitual cita amarilla.

Personal que se encuentra llevando a cabo trabajos sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Ayuntamiento en la ciudad de Reynosa, colocó una serie de neumáticos con la finalidad de prevenir a los conductores y evitar que caigan en una zanja que realizan a un costado del dren de las Mujeres.



