Despojarán a secundaria

Por ello es que directivos, maestros y padres de familia han acudido ante la comisión de Educación del cabildo de Reynosa en búsqueda de apoyo.

De acuerdo con el regidor encargado, Jaime Arratia Banda, el tema no fue propuesto por el gobierno municipal, sino por autoridades estatales, que en junio emitieron un dictamen.

"Nosotros como cabildo nos enteramos porque llegó la petición de una subdivisión de un predio para un nuevo centro de estudios desde el estado. El lugar donde se busca construir es sobre la secundaria 59, por supuesto que ya hablamos con los directores y ahorita están buscando el diálogo para ver de qué forma se puede llegar a un acuerdo, donde ambos centros de estudios existan", refirió.

La secundaria 59 ´Rodolfo Treviño Castillo´ da atención a estudiantes de colonias como La Retama, Paseo de las Flores, Rincón de las Flores, Almendros, Valle Soleado entre otras, por lo que si el proyecto de la UAT se realiza, se advierte de la pérdida del campo de futbol, el acceso a transporte, estacionamiento, área de ganadería y agricultura.

Además, sin oportunidad para que se construyan nuevos edificios, como bibliotecas faltantes.

"La propuesta es limitarlos gravemente en el terreno; nosotros como regidores ya vimos las escrituras y el certificado de propiedad, sí, son del Gobierno del Estado, pero no consideramos viable que se le quite terreno a la secundaria, se afectarían a más de mil 600 alumnos. El tema no lo vamos a votar ahorita en cabildo, esperando exista algún resolutivo a favor de los directores, padres de familia y comunidad", agregó el regidor.

Por otra parte, dijo que el proyecto de un nuevo centro de estudios de la UAT en este sector de Reynosa prevé beneficio a estudiantes de nivel superior, por ello esperan que ambos proyectos puedan conservarse.