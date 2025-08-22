Permite el trabajo en equipo reducción de pobreza extrema

De acuerdo a datos recientes proporcionados por el INEGI, el estado de Tamaulipas muestra una importante disminución con respecto al índice de pobreza extrema, ya que indica que de 102 mil personas, quienes vivían en esta situación, actualmente se cuenta con 52 mil, una reducción de más del 50%.

Al respecto, Humberto Prieto, diputado local por el partido Morena, expresó: "Esto se ha logrado, sin duda alguna, por el trabajo claro del gobierno federal de los programas sociales, que son constitucionales, que son un derecho para todas y todos".

Destaco el trabajo en equipo realizado entre el gobierno federal y estatal, dijo; es gracias a este que se han logrado estos números en Tamaulipas. El diputado puntualizó: "Sin duda alguna, para poder avanzar de una mejor manera y tener estos números, es el trabajo que ha hecho nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, también con los proyectos estatales y, obviamente, con la voluntad y las ganas de hacer equipo con el gobierno federal. Ese trabajo en equipo, junto con programas sociales como, por ejemplo, el programa de becas educativas estatales, programas de despensas estatales, programas de apoyo a personas con discapacidad que también son estatales, un programa donde se está buscando que todos los tamaulipecos y tamaulipecas tengan luz por medio de paneles solares".

Además, hablo sobre las estufas ecológicas, las cuales, además de beneficiar al medio ambiente, contribuyen al cuidado de la salud, garantizando la preparación de comida caliente en zonas marginadas; los programas de nutrición llevados por el sistema DIF estatal, liderado por la doctora María Santiago de Villarreal, y el programa Lazos de Bienestar, enfocado a los 13 polígonos de 12 municipios con mayores niveles de marginación detectados.

Asimismo, destaco que recientemente tuvo la oportunidad de reunirse con el Secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda, con quien abordó temas sobre proyectos de infraestructura, propuestas y sugerencias a través de las cuales se logre beneficiar a los reynosenses.

"Ya iniciamos esta plática, el que comenta que va a empezar a crear las observaciones, sugerencias que tu servidor tuvo la oportunidad de comentarle y, bueno, en unas dos semanas nos vamos a reunir para seguir empujando que, proyecto, se vuelvan realidad algunos de ellos. Sabemos que el presupuesto es para todo el estado, pero como diputado de Reynosa estoy trabajando para traer proyectos de infraestructura", mencionó el funcionario.