Inicia campaña de redondeo en apoyo a niños con cáncer

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, participa como beneficiaria de un redondeo de una cadena comercial durante diciembre de 2025 y enero de 2026, por lo que invita a la comunidad a participar y redondear en apoyo a los menores que llevan tratamiento contra la enfermedad.

Jorge Mar Gea, presidente de la agrupación comentó que esta campaña representa una oportunidad para contar con una camioneta que permita realizar los traslados de niñas y niños que acuden a sus quimioterapias.

“Lo que se logre recaudar es para adquirir una camioneta de 12 pasajeros y trasladar a los niños que hayan recibido su quimioterapia en el IMSS 270, a la central de autobuses, los foráneos y los de aquí al centro de la ciudad”, dijo.

Explicó que cada aportación realizada en cajas, contribuirá de manera directa a garantizar el regreso de los menores tras sus terapias, un apoyo importante para las familias que enfrentan gastos constantes, ya que es una enfermedad costosa.

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta causa, con el lema “Di sí al redondeo”.

La campaña permanecerá activa en sucursales de Reynosa y Río Bravo, donde cada contribución hará posible continuar iluminando el camino de los pequeños pacientes y de sus familias.