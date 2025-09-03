Dan bienvenida a nuevos universitarios de la UTT

Dio inicio un cuatrimestre más en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), donde personal docente y administrativo dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, quienes avanzan un poco más en su formación académica profesional.

Edgar Garza, rector de dicha institución educativa, estuvo presente recibiendo a los alumnos de nuevo ingreso, quienes mostraban su entusiasmo al empezar esta nueva aventura llena de retos y aprendizaje.

Asimismo, se anunció que la universidad ya cuenta con la autorización para arrancar con la ingeniería en microelectrónica semiconductores. "Este programa educativo está alineado con el sector estratégico del plan México que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con esto estamos abonando para el desarrollo de México y especialmente de Tamaulipas", expresó Garza.

Antes de concluir, agradeció el apoyo brindado por parte del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, así como las políticas educativas que ha implementado para poder llevar a cabo y ofertar estos programas educativos pertinentes y a la vanguardia, con los cuales siguen transformando la educación en Tamaulipas.