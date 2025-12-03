Peligran planes de INE por ajuste presupuestal

El recorte aprobado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año, ha encendido alertas sobre el alcance de sus programas y operaciones en todo el país. En Tamaulipas, aún no se cuenta con cifras precisas sobre cómo impactará este ajuste, pero adelantan que el panorama es complejo y que varias áreas podrían verse limitadas.

¿Cómo afectará el recorte presupuestal al INE en Tamaulipas?

Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Tamaulipas, en entrevista para El Mañana, comentó que la evaluación del impacto se realiza directamente en oficinas centrales en Ciudad de México y será la próxima semana cuando acuda a una reunión nacional donde se esperan lineamientos más concretos.

Recordó que el presupuesto asignado ya era austero y, con el nuevo recorte, se reducen aún más las posibilidades de ejecución de proyectos que estaban programados para el siguiente año. Explicó que el INE mantiene funciones esenciales que no pueden detenerse, como la verificación de spots en radio y televisión, la fiscalización del gasto de los partidos políticos, el seguimiento a procesos internos, la promoción de la educación cívica y la emisión de credenciales para votar.

Acciones del INE ante el recorte presupuestal

Señaló que entre los proyectos que podrían verse afectados se encuentra la iniciativa de avanzar hacia una credencial digital, aún no está definido si este programa continuará o si se postergará debido a las limitaciones financieras. También podría haber ajustes en rubros menos visibles, como la renovación de equipos tecnológicos, que representan costos elevados y son indispensables para el funcionamiento del padrón electoral y la cartografía.

"En este momento se está evaluando, en base al recorte que se sufrió en el presupuesto, que de por sí era un presupuesto muy austero, y con esto, quedó todavía más limitado, ver qué se va a impactar, a qué se le va a dar prioridad, o qué hay, o qué proyectos tendrán un menor alcance del que originalmente se había programado", dijo.

Impacto en proyectos del INE por recorte presupuestal

Ruiz Castellot subrayó que el proceso electoral federal inicia en septiembre y octubre, lo que implica contrataciones de capacitadores, supervisores y la instalación de consejos distritales, actividades que requieren una asignación presupuestal específica. Sin embargo, hasta ahora ningún estado del país ha recibido información detallada sobre cuánto se asignará o qué áreas sufrirán recortes.

Añadió que el INE opera con cinco áreas centrales en los estados, aunque la prioridad y el alcance podrían modificarse dependiendo de las decisiones que tome la autoridad nacional en las próximas semanas. "Yo supongo que habrá proyectos que se verán afectados, probablemente algunos relacionados con renovación de equipos de tecnología, que a veces es aparentemente poco visible, pero muy caro, y que impacta mucho", destacó.

Se espera que en la reunión programada del 12 al 14 de diciembre en Ciudad de México se definan los ajustes finales y una vez aprobados, los lineamientos serán enviados a las juntas locales para su implementación en cada estado.

México va a determinar dónde va a haber reducción, la verdad que sí, está muy, muy castigado nuestro presupuesto, yo supongo que habrá proyectos que se verán afectados."