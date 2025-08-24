Visita la UTTN subsecretario de Educación en el Estado

Durante una vista realizada a la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) el pasado jueves, Igor Crespo Solís, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Tamaulipas, tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de dicho plantel educativo en compañía del rector, Edgar Garza Hernández, donde pudo constatar los avances, tanto en el ámbito académico como en el fortalecimiento de su infraestructura física y tecnológica.

El supervisor conoció el funcionamiento de los distintos equipos con los que cuenta la universidad en su recorrido por diversos espacios como los laboratorios especializados y los edificios académicos, donde Cespo Solís pudo observar de primera mano el equipamiento y las condiciones en las que se trabaja con los estudiantes de la UTTN, a fin de brindarles las herramientas adecuadas para una formación profesional completa.

Antes de finalizar con su visita, el Subsecretario reconoció el compromiso y la gestión del rector de dicha institución educativa; destacó además su labor al frente de la universidad, así como los resultados obtenidos en beneficio de la comunidad estudiantil que conforma al plantel.

"El trabajo que se está realizando aquí en la UTTN es un ejemplo del rumbo que debe seguir la educación tecnológica en Tamaulipas. Invito a los estudiantes a aprovechar los programas, servicios y laboratorios que ofrece esta institución educativa, ya que son programas académicos muy pertinentes al desarrollo económico de la región y que dan la oportunidad de insertarse de forma efectiva al campo laboral", expresó el subsecretario de educación.