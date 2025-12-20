Recolectores de basura, ya se andan desarmando

Algunos camiones recolectores de basura propiedad del municipio prácticamente se andan desarmando en los recorridos que realizan, como ocurrió el viernes con uno de ellos al que repentinamente se le medio desprendió uno de los cilindros hidráulicos y casi estuvo a punto de provocar un accidente vial.

El suceso se registró a la altura del bulevar Hidalgo casi frente al edificio de Teléfonos de México.

Uno de los acompañantes del chofer se percató del incidente y bajó de la pesada unidad para volver a poner en su sitio el fierro que iba arrastrando sobre el asfalto.

Con hechos como ese, queda de manifiesto el lamentable estado en que se encuentran varias unidades destinadas a la recolección de basura con que cuenta el gobierno municipal.

Incluso algunos camiones se quedan varados a medio camino por fallas mecánicas, lo que obliga a pensar en la necesidad de que el municipio cambie las unidades que ya presentan descomposturas frecuentes, por otras nuevas.

Residentes de varias colonias han señalado que por por ese tipo de situaciones se retrasa la recolección de desperdicios, sobre todo en los sectores más alejados del primer cuadro de la ciudad, generando la inconformidad entre quienes se ven perjudicados con el mal servicio que les brindan.



