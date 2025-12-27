Urge recolección de basura en plaza

Llenos de basura se vieron hasta el mediodía de éste jueves todos los recipientes existentes en la plaza Dr. Norberto Treviño Zapata de la colonia Longoria, incluido el contenedor. Ya son dos días que están en esas condiciones y los camiones recolectores del municipio no han pasado al menos hasta el momento, dijo una ama de casa que dijo vivir a corta distancia del área verde.

En tanto llegan a recogerla, el acumulamiento de desperdicios se convierte en foco de contaminación y criadero de moscas, además de representar una pésima imagen para las familias que acuden al lugar.

No estaría de más que el municipio instalara un contenedor más, pues el que allí se encuentra por momentos resulta insuficiente para dar cabida a tanta basura que acuden a depositar allí tanto vecinos del sector así como personas o automovilistas que van pasando por el sitio.

Rebasados de basura de todo tipo, se vieron recipientes incluido el único contenedor que hay en la plaza Dr. Norberto Treviño Zapata.

Hasta ayer se vio rebasado por mucho el depósito por la gran cantidad de desperdicios que se tiraron ahí y que figuraron desde llantas usadas, cartón, basura que se produce en los hogares y hasta ramas secas.

Por lo pronto, quienes habitan a unos metros de distancia de la plaza urgieron a Servicios Públicos Primarios del municipio a acelerar la recolección de la gran cantidad de deshechos sólidos ahí existentes y que son de hecho un basurero a cielo abierto.



