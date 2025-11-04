Exigen diputados acatar reclamos de la ciudadanía

Diputados integrantes de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Publica y de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura LXVI Congreso de Tamaulipas exigieron al Ayuntamiento de Reynosa "prestar con mayor eficiencia los servicios públicos que los ciudadanos del municipio merecen".

Esta es la petición unánime planteada a las autoridades municipales de esta ciudad por los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Publica que preside el diputado Isidro Jesus Vargas Fernandez, la diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, y los diputados vocales Úrsula Patricia Salazar Mojica, Claudio Alberto de Leija Hinojosa, Eliphalet Gomez Lozano, Juan Carlos Zertuche Romero y Marina Edith Andrade.

Coincidieron en esta exigencia en favor de los reynosenses, los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales que preside Úrsula Patricia Salazar Mojica, cuyo secretario es Victor Manuel García Fuentes: y los vocales Marco Antonio gallegos Galván, Lucero Deosdady Martinez Lopez, Vicente Javier Verástegui Estos, Judith Katalyna Cepeda y Juan Carlos Zertuche Romero, en la reciente sesión legislativa.

Después de dejar claro este punto, en el sentido de que el Ayuntamiento de Reynosa debe "prestar con mayor eficiencia los servicios públicos, los diputados de las comisiones unidas aprobaron para el ejercicio fiscal 2026 el incremento del 10 por ciento a las tablas y valores catastrales "unitarios de suelo y construcciones para los terrenos, corredores comerciales, tipos construcción, al igual que para los predios rústicos por hectárea" en la ciudad de Reynosa.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Esto, a través de las autoridades fiscales y catastrales del municipio de Reynosa, entre ellas la secretaria de Fianzas y Tesorería, Esmeralda Chimal Navarrete; el Director de Predial y Catastro, Héctor Adrian Lopez Flores; el Director de Contabilidad y Presupuesto y Cuenta Pública, Federico Soto García, y el Coordinador de Sistemas, Daniel Piña.

Ellos pidieron a las comisiones Unidas de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y de Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Tamaulipas

"actualizar en 10 por ciento de manera general a los valores unitarios para los terrenos, corredores comerciales, tipos de construcción, al igual que para los predios rústicos por hectárea, para el ejercicio fiscal 2026", .

Según lo que expusieron las autoridades municipales "las tablas de valores catastrales del municipio se actualizaron por ultima vez en 2020".



