Siguen calles en malas condiciones

Está a punto de terminar un año más, el 2025 e infinidad de calles de Reynosa continúan estando en deplorables condiciones, por lo que la ciudadanía tendrá que seguir padeciendo el problema ante la indolencia de las autoridades municipales.

Ya pasaron prácticamente 9 años de las últimas administraciones municipales y una gran cantidad de arterias jamás recibieron ni tan siquiera un puñado de asfalto.

El abandono en que se encuentran es total y de nada han valido los reclamos y demandas así como llamados de auxilio hechos por parte de habitantes de muchas colonias populares de la ciudad, pues nunca tuvieron la respuesta esperada.

¿Qué reclamos han hecho los ciudadanos de Reynosa?

De nada han servido las peticiones hechas por las familias que habitan colonias como la Reservas Territorial Campestre (la Valentín Gómez Farías, Azucena y otras más), Benito Juárez (Héroes de la Reforma y más), Almaguer, Delicias, Juan Escutia, Leyes de Reforma, Paseo de Las Flores, Pedro José Méndez, entre otras más, porque ni una mejora se les hizo a sus destrozadas arterias.

Impacto en la comunidad por el mal estado de las calles

En muchas colonias, sobre todo en las más alejadas de la ciudad, siguen esperando un bacheo, una re pavimentación, algo que demuestre el interés que tienen las autoridades por mejorarlas.