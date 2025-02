Reclaman tecnología en revisiones de seguridad

Para evitar largas filas, llaman a las autoridades federales a utilizar tecnología en los retenes de vigilancia en los cruces internacionales.

Uriel Ordóñez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, comentó que, aunque entienden la necesidad de reforzar la vigilancia en los puentes internacionales para detectar drogas y armas, los métodos utilizados actualmente no son los más eficientes.

"Sería el llamado sobre todo a las fuerzas federales, de que los hagan si es necesario hacerlo, no estamos en contra de que hagan algo para tratar de evitar que siga habiendo cosas en la frontera, pero yo creo que hay mecanismos que pudieran agilizar, que pudieran ayudar, con tecnología también, en lugar de estar como hemos visto en los retenes, que en realidad es una inspección ocular porque no se cuenta con tecnología y no se cuenta con los mecanismos que hoy en día tenemos para hacer ese tipo de inspecciones rápidas", dijo.

Los automovilistas han resentido las largas filas para cruzar la frontera, lo que ha generado inconformidad entre la ciudadanía.

"Creo que no son los mecanismos para detectar, en este caso si la presunción es querer detectar drogas, armas, hay otro tipo de tecnología que se pudiera utilizar para agilizar este tipo de retenes, yo creo que pudiéramos tener también tener varios verdad, no tener sólo uno para toda la cantidad de gente que cruza de la ciudadanía", expresó.

TRANSPORTISTAS FUE POR EL SISTEMA

En el caso del Puente Internacional Reynosa-Pharr, las demoras fueron resultado de una actualización del sistema, afectando especialmente a las cargas de productos perecederos y a aquellas que dependen de un esquema de entrega justo a tiempo.

Este tema fue normalizado ya se encuentran sin problema.

"Como transportistas imagínense después de venir horas manejando, luego todavía tener que llegar tener ese tipo de revisiones, afecta demasiado sobre todo las cargas de perecederos o cuando la carga es justo a tiempo y perdemos eso que no se valora", destacó.

URGEN MEDIDA

Las largas filas en el cruce internacional Reynosa-Hidalgo permanecen

Los usuarios del puente se han quejado de los prolongados tiempo que toma pasar a Estados Unidos por esta frontera

Las revisiones implementadas por la Guardia Nacional aumentan las quejas por los retrasos en cruces

Ahora, el líder de los transportistas considera necesario el uso de tecnología para efectuar las revisiones

Además de garantizar mejores resultados, también les permitiría acelerar el movimiento vehicular en el puente internacional