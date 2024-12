Ahorro e inversión, su destino: Se preparan para recibir aguinaldo

Por: Guadalupe Salas

Diciembre 01, 2024 -

Con el inicio del mes de diciembre, los ciudadanos de Reynosa ya esperan la llegada del aguinaldo, una prestación que las empresas entregan a sus trabajadores como parte de sus derechos laborales.

Esta remuneración adicional se destina a diversos fines, dependiendo de las prioridades de cada persona.

Mientras algunos ya tienen planes concretos para su uso, otros prefieren ahorrar una parte para hacer frente a los gastos de los primeros meses del año.

Alicia Toscano es uno de los ejemplos de quienes ya recibieron su aguinaldo. Su esposo, quien trabaja en una empresa, ya percibió esta prestación.

Además, agregó que con una buena organización y planificación se puede cumplir con diversas metas: "Yo creo que todo con preparación y organización se pueden hacer varias cosas".

Por otro lado, Elsa Martínez aún no ha recibido su aguinaldo, pero espera que pronto llegue en cuanto lo reciba; planea destinarlo a la compra de regalos y a los gastos de la cena navideña y de fin de año. Sin embargo, también tiene en mente ahorrar una parte para la "Cuesta de enero", un tema que preocupa a muchos en esta época del año debido a los gastos extras que se generan durante las fiestas. "Es importante tener algo guardado para no caer en dificultades a principio de año", expresó Elsa.

Aprovechará para construir en casa

Efrén Botello, quien suele recibir su aguinaldo a mediados de diciembre, mencionó que este año lo invertirá en la construcción y arreglos pendientes en su hogar.

"Tengo algunos trabajos de remodelación que quiero terminar antes de que termine el año", dijo, aunque también planea destinar una parte para comprar regalos para sus nietos.

Sin embargo, no todos los ciudadanos de Reynosa recibirán el aguinaldo; la señora Adela Bueno, quien no labora en una empresa, comentó que no recibirá esta prestación, para ella las compras navideñas serán mínimas, ya que sólo podrá adquirir lo más necesario para las celebraciones.

Efrén Botello, trabajador.

POR LEY

Este beneficio lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo

Deben recibir el pago correspondiente a 15 días de salario

Si se trabajó menos del año corresponde una parte proporcional

El pago debe otorgarse antes del 20 de diciembre.