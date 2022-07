Migajas a la CMIC: Prioriza Municipio a empresas 'patito'

"No estamos satisfechos con el actuar de las autoridades, ya que han hecho muchas más invitaciones a empresas que no están afiliada, que no tienen certificaciones, adiestramiento ni capacitación, que finalmente eso es lo que hace fuerte a las empresas´´, expresó.

Y enfatizó: "Como cámara cumplimos con todo y desafortunadamente solo nos contemplan en un 20 por ciento, esto quiere decir que el 80 por ciento de las obras son ajenas a nosotros".

EL MAÑANA ha evidenciado en diversas ocasiones la mala calidad de obra que se ha ejecutado en Reynosa, con la aparición de baches y grietas en calles recién inauguradas, además de los altos costos.

También se ha hecho pública la preferencia en las licitaciones hacía pocas compañías.

Al hacer a un lado a los empresarios afiliados a la CMIC, las consecuencias son irreversibles.

"Los problemas son bastantes, por ejemplo la calidad de la obra, ya que en algunas ocasiones son ejecutadas por empresas foráneas, incluso hasta sin dirección, por lo que no se pueden hacer válidas las fianzas", agregó Acebo Salmán.

El gremio de la construcción reynosense cuenta con respaldo nacional, por lo que constantemente se promueven capacitaciones, dirigidas tanto a los encargados de obra como a los que las ejecutan.

Con los pocos proyectos en los que se han contemplado a la CMIC, los primeros siete meses se ha complicado en lo que respecta a la economía, por lo que esperan que los siguientes meses y con el cambio de administración estatal se genere otro panorama.

En esta frontera, el grueso de las obras gubernamentales son pavimentación y reencarpeteo de avenidas y bulevares y en el rubro de infraestructura hidráulica.

Para agravar la situación de las constructoras locales sin acceso a los programas gubernamentales, las empresas en esta frontera enfrentan el disparo de precios en materiales como cemento, grava, acero, arena y varilla.

