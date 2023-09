Reprueban cobro de la vacuna anti-covid

Ya surgen muestras de inconformidad porque el gobierno mexicano ya no vacunará gratis contra el Covid-19.

El Mañana/ Staff.,- La medida anunciada recientemente por el gobierno mexicano por cuanto a que dejará de aplicar la vacuna en forma gratuita para prevenir el Covid-19, ya generó muestras de inconformidad entre algunos sectores de Reynosa.





MEDIDA

"La referida disposición la tomaron los actuales gobernantes en el peor de los momentos, cuando la población vulnerable enfrenta más problemas en su economía dada la carestía que en muchos rubros ha venido padeciendo´.

Ahora resulta que la gente tendrá que pagar en una farmacia o en una clínica por una dosis para no enfermar de coronavirus, dijo Marco Antonio Elejarza Yáñez, quien es asesor de padres y madres de familia.

El hecho de que la federación se esté desligando de la obligación de vacunar a la población contra dicha enfermedad, es seguramente porque tiene conocimiento de que viene en camino un nuevo repunte de casos pero en mayor grado que en el 2020.

Y para evitar hacer mayores gastos en ese sentido, sencillamente ha anunciado a los cuatro vientos que dejará de vacunar a la gente y que en lo sucesivo tendrán que acudir a la medicina privada para que se les aplique la dosis.

En resumen, que quienes tengan dinero que se vacunen y aquellos que no, pues no podrán hacerlo porque no les alcanzará el dinero para proteger a toda su familia.

Señaló Elejarza Yáñez que en otros países como Canadá y Estados Unidos, ya están tomando medidas tomando en cuenta lo que viene en camino y que empezará a dejarse sentir con fuerza a partir de noviembre del presente año.