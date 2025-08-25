Alistan segundo edición del programa ´Becatón´

La Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa lanza la segunda edición del Becatón, una iniciativa de recaudación de fondos que busca apoyar a mujeres universitarias destacadas con becas para su titulación.

Angélica Almanza Treviño, presidenta de la agrupación, destacó que el Becatón se ha convertido en un puente de solidaridad entre la sociedad civil, empresarios y comunidad en general, permitiendo que jóvenes talentosas concluyan con éxito su formación académica.

En su primera edición, el Becatón respaldó a mujeres sobresalientes que ahora forman parte activa de la vida profesional y productiva. "Invitamos a la sociedad a unirse y ser parte del cambio que transforma vidas a través de la educación", afirmó Almanza Treviño. "Cuando apoyamos la educación de una mujer, impulsamos el futuro de toda una comunidad".

Los interesados en participar pueden hacer una aportación mínima de mil pesos. El evento de cierre se realizará el 25 de noviembre. La agrupación busca unir esfuerzos con personas solidarias para que las mujeres puedan obtener su título sin que la falta de recursos sea un obstáculo.