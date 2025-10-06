Desmienten a Salud local: sí hay casos de enfermedad "boca-mano-pie"

Directivos de planteles educativos de Reynosa confirman que sí se han registrado contagios de la enfermedad "boca-mano-pie" entre alumnos, lo cual fue notificado la Jurisdicción Sanitaria local, dependencia que negó tener reportes recientes sobre casos del virus Coxsackie.

La directora Jardín de Niños Juan Escutia de la colonia Benito Juarez, Aracely Perez Rubio, dijo que 26 casos del virus boca-mano-pie se han confirmado hasta el momento, hechos que fueron reportados en la Jurisdicción Sanitaria IV de Reynosa, desde la semana pasada.

Incluso, ahí se dieron una serie de recomendaciones para madres y padres de familia de los alumnos que han contraído la enfermedad causada por el virus Coxsackie, que provoca fiebre, dolor de garganta, sarpullido con ampollas en boca, manos y pies.

Para evitar más contagios médicos que atendieron a los pacientes, sugirieron que se mantuvieran en sus casas y regresaran a clases hasta que sean dados de alta.

Autoridades de Salud ordenaron la fumigación del plantel, trabajo que fue realizado el pasado viernes.

Otra de las indicaciones médicas fue la sanitización del kinder, que ya se hizo con la ayuda de madres y padres de familia, indicó Aracely Perez.

Otro plantel, la primaria Felipe Carrillo Puerto, suspendió clases para hacer labores de desinfección de los espacios escolares y avisó a los padres de familia sobre estas acciones preventivas para resguardar la salud de los estudiantes y del personal escolar.

Jurisdicción lo negó

Iliana Villarreal Cantú, la titular de Salud a nivel local, señaló que no tienen notificación alguna de casos de la enfermedad viral conocida como `boca-mano-pie´

"Mientras a mí no me notifiquen las escuelas sobre algún caso que se haya presentado, yo no puedo declarar lo contrario".

Sin embargo, en el caso del Jardín de Niños Juan Escutia, su directora aseveró que sí se le notificó de manera oportuna a las autoridades sanitarias.

Incluso la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que en el estado se tienen contabilizados 56 casos en algunas escuelas y guarderías que operan en ciudades como Reynosa, además de Nuevo Laredo, Victoria, Valle Hermoso, Tampico y Altamira.