Amanecen contenedores rebasados de desechos





Denigrante espectáculo ofrecen los contenedores rebasados de basura en algunos puntos del pleno centro de Reynosa.

Ayer lunes por la mañana se observó una marcada acumulación de desperdicios en dos lugares, uno en la calle Aldama con Hidalgo y dos, en la calle Bravo con Morelos.

Así amanecieron y así estuvieron a la vista de automovilistas y personas que a pie transitaban por ambos lugares, quienes lamentaron la situación, pues la basura a cielo abierto se convierte en focos de infección que atentan contra la salud de la gente.

Una joven que se encontraba esperando el microbús que la llevara a su trabajo y quien dijo llamarse solamente Gabriela, exigió al gobierno municipal que cumpla con ese slogan de ´Reynosa, ciudad limpia´, porque en la práctica parece todo lo contrario, lo que habla muy mal de las autoridades locales.

Y no es primera vez que se presenta una situación de esa naturaleza y si la gente va y tira la basura en esos contenedores es porque los camiones recolectores del municipio no pasan por las colonias en tiempo y forma como lo tienen programado en Servicios Públicos Primarios.

Pero los hechos confirman que no sólo en cuestión de recolección de basura está fallando el gobierno local sino también en alumbrado público, pues son varias colonias alejadas del primer cuadro de la ciudad en las que hay muchas luminarias apagadas desde hace varios meses y tampoco se atiende el reclamo de las familias.

Por espacio de varias horas permaneció también el contenedor de la Bravo, totalmente lleno.