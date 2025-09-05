Reynosa

Reaparece la fuga de agua a días de ser solucionada

Critican vecinos de la Hidalgo a la Comapa por la falta de un trabajo efectivo
  • Por: Rubén Hernández Olmeda
  • 05 / Septiembre / 2025 -
Pese a haber sido reparada una fuga de agua, continúa el derrame en calle Fernando Pliego.

Fuga de agua potable que fue reparada hace apenas unos días, volvió a arrojar vital líquido que ha ido a parar a algunas arterias de la colonia Hidalgo.

A la altura de la calle Fernando Pliego con Cuauhtémoc, se registró un brote por un problema en una de las tuberías. Arribó una cuadrilla de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado al lugar y realizó una serie de trabajos.

Pero algo falló porque el agua limpia sigue brotando del sitio y ya alcanza buen tramo de la calle Cuauhtémoc sin que hayan regresado a realizar una segunda compostura.

Mientras tanto, dijeron vecinos de la Fernando Pliego, el agua potable sigue corriendo por las calles, desperdiciándose, lo que representa una acción lamentable y más cuando que muchas familias padecen de un servicio irregular en sus domicilios.

Esperan sin embargo, que pronto vuelvan a intervenir las autoridades competentes a efecto de darle una solución definitiva al problema que viene presentándose en las mencionadas calles del referido asentamiento humano.

El vital líquido alcanza ya una gran parte de la calle Cuauhtémoc en la colonia Miguel Hidalgo.

